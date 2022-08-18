ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Durumundan şüphelenilen Ş.A'nın üst aramasında, 38 adet 100 liralık sahte banknot, yeşil reçeteye tabi 12 ilaç ile 1,7 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi doğrultusunda, M.K ile oğlu Ö.K. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A tutuklandı, M.K. ile Ö.K serbest bırakıldı.



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