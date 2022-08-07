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Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

07.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan-Kemah kara yolu Yastıktepe Köyü yakınlarında C.P'nin kullandığı 06 FH 9133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü C.P ile M.K, Ö.P ve M.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Erzincan yaralı

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