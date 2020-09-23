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Erzincan'da seracılık yaygınlaşıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin: - "100 dekar yeni sera alanı sayesinde birinci ürün domates üretim miktarı 2 bin 500 ton artacaktır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin sebze hali konumundaki Erzincan, proje sonrasında yaklaşık 500 dekar sera alanını aşacaktır"

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin sebze hali konumundaki Erzincan'da yeni yapılan yatırımlarla sera varlığının 500 dekarı aşacağı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde mikro klima özelliğine sahip illerden birisi olan Erzincan'da, tarım sektörüne yapılan yatırımlar sürüyor.

Kentte sera varlığına son olarak eklenecek 100 dekarlık alan ile toplam sera varlığı 500 dekarı aşacak.

Kentte yeni yapılan seraları inceleyen Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, son yıllarda tarım sektörüne büyük çaplı yatırımlar yapıldığını belirtti.

Tarım sektörüne yatırımlarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin büyük destek verdiğini aktaran Ayrancı, "Hazırlanan projeler teker teker hayata geçirilirken, önümüzdeki süreçte bu yatırımların meyvelerini aldıkça daha çok yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin de İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibe ile desteklenen sera projesinin yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

İl merkezi ve Üzümlü ilçelerinde uygulanan 50 tane 2 bin metrekare olmak üzere toplamda 100 dekar sera alanının proje sayesinde il ekonomisine kazandırılacağını kaydeden Şahin, "100 dekar yeni sera alanı sayesinde birinci ürün domates üretim miktarı 2 bin 500 ton artacaktır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin sebze hali konumundaki Erzincan, proje sonrasında yaklaşık 500 dekar sera alanını aşacaktır. Örtü altı sebze yetiştiriciliğine yönelik projelerimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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