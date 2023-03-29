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Erzincan'da şiddetli fırtına cami minaresini devirdi, çatılarda hasar oluşturdu

29.03.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları hasar gördü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nin minaresi sabah namazının ardından fırtına yüzünden bahçeye devrildi.

Fırtınanın şiddetiyle, kentte yapımı süren Erzincan Öğretmenevi'nin çatısının bir kısmı hasar gördü, Erzincan Ortaokulu'nun çatısından da parçalar uçtu.

Uçan parçaların yoldan geçenlere zarar vermemesi için yol trafiğe kapatılırken, düşen çatı parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi.

Şiddetli fırtına dolayısıyla yol kenarlarındaki çöp kovaları savrulurken, bazı evlerin çatılarında da küçük çaplı hasar oluştu.

Kent sakinlerinden Gökhan Yılmaz, gazetecilere, caminin minaresinin sabah namazı sonrasında fırtına yüzünden yıkıldığını belirterek, "Cemaat dağılmıştı, bir patırtı koptu, çıktık ki minare düşmüş. Fırtına birden çıktı, şükürler olsun ki cemaat dağılmıştı." dedi.

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Erzincan kuvvetli rüzgar

Erzincan Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:05
Öğle
12:32
İkindi
16:03
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Erzincan Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

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