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Erzincan’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Erzincan’da şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu.

Erzincan’da şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu. Çatılardan düşen parçalar evlerin camlarının kırılmasına neden oldu.
Erzincan’da bugün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Hamidiye Mahallesi 2. etap TOKİ konutlarında bulunan bazı apartmanların çatısını uçurdu. Yaşanan olayda 2 evin duvar kısmında ve bazı pencerelerin camında hasar oluştu.
Çatı parçalarının yerinden sökülerek etrafa savrulması sonucunda olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çevredeki çatı parçalarını temizledikten sonra itfaiye ekipleri güvenlik hususunda tedbir aldı.
Vatandaşlar çatıların çevrede bulunan çocukların üzerine düşmemesini büyük şans olarak nitelendirdi.

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