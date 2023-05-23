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Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

23.05.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Erzincan’da zaman zaman sağanak yağmur etkili oldu. Aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürdü. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

Öte yandan Doğu Anadolu’da bugün de sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca, yapılan uyarıda ise, vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

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