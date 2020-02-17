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Erzincan’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.02.2020 09:09 | Son Güncelleme

Soğuk havaların etkili olduğu Erzincan’da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında 16 dereceye kadar düşerken, süs havuzları ve iş yerlerinin camları buz tuttu.Şehir merkezinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklara teslim olan Erzincan’da hayat durma noktasına geldi.

Soğuk havaların etkili olduğu Erzincan’da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında 16 dereceye kadar düşerken, süs havuzları ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
Şehir merkezinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklara teslim olan Erzincan’da hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da süs havuzları ve iş yerlerinin camları buz tutarken araçların aküleri süzdü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken dondurucu soğuklara karşı atkı, bere takarak önlem aldılar. Ara sokakların buz tuttuğu Erzincan’da çatılardan sarkan buz sarkıtları ise 15 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından vatandaşlar çatılarda biriken karları temizlemeye koyuldu.
Erzincan’da havaların çok soğuk olduğunu belirten vatandaşlar, “kar yağışının ardından Erzincan’da bu sabah hava çok soğuk. Havalar çok ellerimiz üşüyor. Yer yer buzlanma olduğu için yürümekte zorlanıyoruz” dediler.

Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve don uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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