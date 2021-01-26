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Erzincan’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

26.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Erzincan’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Erzincan’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskın ve aramalarda uyuşturucu haplar ele geçirilerek 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuya ilişkin, “Uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele devam edilecektir” denildi.

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