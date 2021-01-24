YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi

Erzincan'da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi

24.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valiliği kış aylarında sokakta yaşayan evsizleri, kentteki otellerde barındırıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan, kışın sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşadığı tespit edilen vatandaşlara sahip çıkılıyor.

Soğuk havada kimsenin sokakta kalmaması için çalışma yürüten ekipler, evsizlere ulaşarak otellere yerleştirilmelerini sağladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan çalışmaya tüm Erzincanlıların gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Otellere yerleştirilen evsizlere geçimlerini sağlayabilmeleri adına iş konusunda da destek olduklarını ifade eden Makas, bu kapsamda meslek ve çalışabilecekleri alanları değerlendirilen vatandaşların sıkıntı ve dertlerini de dinlediklerini kaydetti.

Kendilerine sıcak bir yuva imkanı verilen evsiz vatandaşların üç öğün yemek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlık desteğinin verildiğini aktaran Makas, kış boyunca devam edecek bu uygulama kapsamında, vatandaşların sokakta gördükleri evsizlerin durumunu 153-155-156 ve 05359759838 numaralı hatlara bildirilebileceklerini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:39
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Çıçek Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor

Ergan Dağı'na gelen turistler kayak ve yamaç paraşütünün keyfini çıkarıyor

Profesörden buz gibi sanat

Profesörden buz gibi sanat

Erzincan’da yılkı atları için yem bırakıldı

Erzincan’da yılkı atları için yem bırakıldı

Erzincan Barosundan üyelerine sağlık paketi desteği

Erzincan Barosundan üyelerine sağlık paketi desteği

Yarıyıl tatiline giren anaokulu öğrencileri performans belgelerini aldı

Yarıyıl tatiline giren anaokulu öğrencileri performans belgelerini aldı

Kayak yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Kayak yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.