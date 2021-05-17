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Erzincan'da son bir haftada "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza

17.05.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da son bir haftada "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın son bir haftasında kurallara uymayan 63 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son haftada denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere bazı kavşaklarla şehir genelindeki lokanta, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanları denetledi.

Kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 63 kişiye para cezası kesildi.

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