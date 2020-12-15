YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemah ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi kapsamında yapılan çalışma neticesinde; Kemah ilçesi Gediktepe Köyünde, Z.A., A.Ç., E.S., H.Ö.

Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi kapsamında yapılan çalışma neticesinde; Kemah ilçesi Gediktepe Köyünde, Z.A., A.Ç., E.S., H.Ö. ve O.K. isimli şahıslar 2803 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 3’ üncü maddesi kapsamında “İzinsiz Kazı” yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı.
Olay yerinde 46 adet patlamaya hazır elektrikli fünye, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet benzin ile çalışan hilti, 2 adet hilti ucu, 2 adet 12 volt akü, 4 adet murç, 1 adet keser, 1 adet metal detektörü, 4 litre benzin, ve 30 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:29
Öğle
12:22
İkindi
14:45
Akşam
17:05
Yatsı
18:30

Erzincan Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.