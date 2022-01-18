Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tefecilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede 6 kişinin, tefecilerce darp ve tehdit edilip maaşlarına el konulduğu belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlara 6 ayda uyguladığı faiz farkının yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi.

Jandarma ekipleri, il merkezi ve köylerde düzenlediği operasyonda, suça karışan 4 kişiyi yakaladı.

Zanlılara ait 2 konut ve 1 iş yerindeki aramada, 5 senet, 5 banka dekontu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 fişek, 2 tabanca fişeği, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu ile 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile İ.Ş. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

