Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tefecilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu çerçevede 6 kişinin, tefecilerce darp ve tehdit edilip maaşlarına el konulduğu belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlara 6 ayda uyguladığı faiz farkının yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi.
Jandarma ekipleri, il merkezi ve köylerde düzenlediği operasyonda, suça karışan 4 kişiyi yakaladı.
Zanlılara ait 2 konut ve 1 iş yerindeki aramada, 5 senet, 5 banka dekontu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 fişek, 2 tabanca fişeği, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu ile 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile İ.Ş. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.
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