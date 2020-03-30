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Erzincan’da ticari taksilere korona kısıtlaması

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.03.2020 19:13 | Son Güncelleme

Erzincan’da Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan ek kararlar doğrultusunda ticari taksilere korona kısıtlaması getirildi.Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26.

Erzincan’da Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan ek kararlar doğrultusunda ticari taksilere korona kısıtlaması getirildi.
Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Ali Arslantaş’ın başkanlığında 30 Mart 2020 tarihinde kentte Korona virüs salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Bu kapsamda yapılan toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar alınan kararlara ek olarak şu kararlar alındı:
“Temel gıda, temizlik maddelerinin satışını yapan işyerlerinde, hijyen, fiyatlar, depolama vb. konularda denetim yapmak için tüm Belediye Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim komisyonu oluşturulacak.
Erzincan mülki sınırları içerisine, il dışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle korona virüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü/kollukça, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki 1. ikaza uymayanlara kurul kararlarına riayet etmemekten idari para cezası ( 3150 TL.) uygulanacak, yapılacak 2. kontrolde de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valiliğimizce belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak haklarında tekraren idari para cezası (3150 TL.) uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır.
30 Mart 2020 tarihi Pazartesi gününden itibaren ilimizde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecektir.
Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.00’dan 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir.
Şehiriçi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçları 23.03.2020 tarih ve 03-09 sayılı kararımızdaki oturma düzenine uygun olarak sefer sayıları azaltılmadan mevcut şekliyle seferlerin devam edecektir.
Kurulun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere; Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince “2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükümleri gereğince, sorumlular hakkında adli ve idari işlemler derhal uygulanacaktır.”

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