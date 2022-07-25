Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan aramada tırın dorse kısmında 25 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan İlçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları tırın dorse kısmında göreve yeni başlayan narkotik dedektör köpek "Avcı" ile arama yaptı.
Tırın dorse kısmında yapılan aramada koliler içerisinde 25 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz