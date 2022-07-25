YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan aramada tırın dorse kısmında 25 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan İlçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları tırın dorse kısmında göreve yeni başlayan narkotik dedektör köpek "Avcı" ile arama yaptı.

Tırın dorse kısmında yapılan aramada koliler içerisinde 25 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı.

Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüErzincan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldüBingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Adana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAdana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan dorse jandarma mercan

Erzincan Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:07
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:50
Yatsı
21:27
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.