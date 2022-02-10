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Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

10.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanmaz Y'nin kullandığı 68 KN 560 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Muammer U. (57) idaresindeki 24 ABA 178 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Sevda Ç. olay yerinde, sürücü Muammer U. ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.

Sevda Ç'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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trafik kazası Erzincan

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