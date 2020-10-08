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Erzincan’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Erzincan’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi.Erzincan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını rutin olarak devam ettirdiği bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:“Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor.Salgınla mücadelede etkin olunması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelleriyle koordineli olarak tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını yürüten Erzincan Belediyesi çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiriyor.Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

Erzincan’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Erzincan’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi.
Erzincan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını rutin olarak devam ettirdiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor.
Salgınla mücadelede etkin olunması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelleriyle koordineli olarak tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını yürüten Erzincan Belediyesi çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiriyor.
Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. İlçelerin, beldelerin ve yeni bağlanan mahallelerinde toplu taşıma araçları dahil olmak üzere tüm şehir içi toplu taşıma araçları rutin olarak dezenfekte ediliyor.”

Erzincan’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

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