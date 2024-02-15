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  4. Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor

Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor

AA AA
15.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.

Altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bölgeye gelen kayıp işçilerin yakınları, toprak altındaki akrabalarından umutlu bir haber bekliyor.

Gözyaşı döken işçilerin ailelerine, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

Mesai arkadaşları toprak altında kalan Cihat Karadağ, gazetecilere, olay anında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını söyledi.

Arkadaşlarını telefonla aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Karadağ, "Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz, canlarımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, ciğerimiz yanıyor. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan maden ocağı toprak kayması

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