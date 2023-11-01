Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Erzincan-Kemah arasında H.A. idaresinde ki 06 BR 7405 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü kaybederek yoldan savruldu. Yoldan çıkan kamyonet yan yatarak devrildi. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbar etmesi üzerinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan İbrahim B’nin (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

