YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.12.2020 11:33 | Son Güncelleme

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Terzibaba kavşağında meydana geldi.

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Terzibaba kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K., idaresindeki 44 KD 297 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bariyere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan M. K., kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü B.K. ile Y.K, sağlık ekipleri tarafından Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
1/

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:33
Öğle
12:26
İkindi
14:48
Akşam
17:08
Yatsı
18:33

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Gazi Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.