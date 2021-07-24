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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

24.07.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akif N. (45) yönetimindeki 34 BKM 402 plakalı otomobil, Erzincan'dan Erzurum istikametine giderken Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre çarptı, ardından devrildi.

Otomobilde bulunan Muhammed Mehdi N. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler, otomobildeki Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Muhammed Mehdi N'nin cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tercan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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