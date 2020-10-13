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Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Erzincan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Erzincan - Sivas kara yolunun 4.

Erzincan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Sivas kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 38 RK 008 plakalı otomobille 61 PD 687 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 61 PD 687 plakalı otomobil ters döndü, diğer araç ise yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada iki araçta hurdaya döndü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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