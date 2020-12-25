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Erzincan’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Erzincan’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Erzincan’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan Havalimanı yönüne seyir halinde olan 24 AAH 871 plakalı BMW marka otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yaklaşık 5 metreden şarampole savruldu.
Feci kazada A.Ş. ve E.K., isimli gençler olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan İ.Ö., ve E.M., isimli iki gençte ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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