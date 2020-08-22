YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Erzincan’da yağmur yağışıyla ıslanan yolda kayarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.Kaza, Erzincan merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Erzincan’da yağmur yağışıyla ıslanan yolda kayarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 HC 324 plakalı kamyonet ıslak yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza mahallinde incelemede bulunmasının ardından yan yatan kamyonet yoldan kaldırıldı. Bir süre kısmen trafiğe kapanan yol açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Toroslar’da salgına karşı uygulamalar devam ediyor
Toroslar’da salgına karşı uygulamalar devam ediyor

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Erhan Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı
Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti
Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç, hayatını kaybetti
Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi
Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.