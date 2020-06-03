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Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.06.2020 21:09 | Son Güncelleme

Erzincan’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi.

Erzincan’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rahim Taka idaresindeki 41 R 0964 plakalı otomobil, önünde seyreden Zeynep Turku yönetimindeki 24 EL 151 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Turku idaresindeki otomobil devrildi.
Kazada sürücü Zeynep Turku ile birlikte araçta bulunan 3 kişi ve 41 R 0964 plakalı otomobilde bulunan bir kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlardan kenarı çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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