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Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Erzincan’da karlı zeminde kayarak çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi.

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da karlı zeminde kayarak çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban Karagöl’ün yönetimindeki 16 AGM 186 plakalı otomobil Murad Ekmen idaresindeki 06 BUA 894 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ramazan Karagöl, Zeki ve Medine Şenkaya yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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