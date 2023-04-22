Erzincan'da trafik kazasında ölen anneden alınan bebek hayatını kaybetti

Kentte 20 Nisan'da otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu vefat eden annesinden ameliyatla alınan bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Ö'nün (30) kullandığı 12 AJ 723 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, yaralanan sürücü ile Y.K. (54), G.Ö. (2) ve Mehtap Ö. (28) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan Mehtap Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, hamile olduğu ve doğuma az bir süre kaldığı belirlenen kadından ameliyatla alınan bebeğin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisine başlanmıştı.



