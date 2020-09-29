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Erzincan’da Türkşeker’in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Erzincan’da Türkşeker’in sözleşmeli üretim modelini anlatan bir tanıtım toplantısı düzenledi.Ticaret Ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Burhan Çakır, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Pancar Ekicileri Kooperatif Başkan Vekili Oktay Efe, Erzurum-Erzincan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.Toplantıda ilk olarak proje hakkında bilgi veren Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, “Biz Türkşeker olarak bir başımıza bir şeyler yapma şansımız yok.

Erzincan’da Türkşeker’in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi

Erzincan’da Türkşeker’in sözleşmeli üretim modelini anlatan bir tanıtım toplantısı düzenledi.
Ticaret Ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Burhan Çakır, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Pancar Ekicileri Kooperatif Başkan Vekili Oktay Efe, Erzurum-Erzincan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.
Toplantıda ilk olarak proje hakkında bilgi veren Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, “Biz Türkşeker olarak bir başımıza bir şeyler yapma şansımız yok. Ancak bir araya gelirsek çiftçimizle, yerel yöneticilerimizle, ilgili kurumlarımızla çiftçilerimizle, tarım sektöründe bulunan herkesle bir araya gelirsek o zaman bir şeyleri başarırız. Bizim sizlerden istirhamımız ne kadar yerelde küçük çiftçimiz desteğe ihtiyaç duyan çiftçimiz varsa bu sisteme girmelerini öneriyoruz” dedi
Ardından söz alan Milletvekili Burhan Çakır, Türkşeker’in başlattığı bu proje sayesinde çiftçilerin kazanacağına inandığını söyleyerek hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Toplantıda son olarak konuşan Vali Mehmet Makas, Erzincan’da lokomotif sektörlerin en başında tarım ve hayvancılık olduğuna vurgu yaparak, plansız üretimden dolayı çiftçinin para kazanamadığını söyledi. Türkşeker’in bu projesi sayesinde planlı üretimin de başlangıcı olacağını söyleyen Vali Makas, projenin Türkiye’ye ve Erzincan’a hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde devam ederek, proje detayları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Erzincan’da Türkşeker’in sözleşmeli üretim modelini anlatan tanıtım toplantısı düzenledi

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