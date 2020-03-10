Erzincan’da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen, Erzincan İl Müftülüğü tarafından organize edilen bilgi yarışmasına katılan 745 üniversite öğrencisi, umre ödülünü kazanabilmek için soruları çözdü.

Diyanet İşleri Başkanlığınca üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber’in örnek hayatını hayatlarına yansıtabilmek amacıyla Erzincan İl Müftülüğü tarafından bilgi yarışması düzenlendi. 745 üniversite öğrencisinin ter döktüğü sınavda Hz. Peygamber’in hayatını anlatan ’O’nun Gibi Yaşamak’ adlı eserden sorular soruldu. Sınav sonunda birinci olan öğrenci umre ziyareti ile ödüllendirilecek.

“Birinci olan öğrencimizi umreye göndereceğiz”

Sınava katılımın geçen yıla göre daha fazla olduğunu ifade eden Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda Peygamber Efendimizi daha iyi anlamaları ve tanımaları için onun örnek hayatını hayatların yansıtabilmek için gençlerimizi teşvik ediyor. Bu teşvikler çerçevesinde umre ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Erzincan’da bu yıl geçen yıla göre iki kat öğrenci yarışmaya başvurdu. Bu yıl 745 öğrenci sınava girdi. İnşallah yavrularımız Peygamber Efendimizin ahlakları ile ahlaklanırlar. Onun gibi yaşamak isimli kitap üzerinden umre ödüllü yarışmaya katıldılar. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını hem öğrenmiş olacaklar hem de arkadaşlarına ve çevrelerine daha iyi örnek olacaklar” diye konuştu.