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Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Erzincan Organize Sanayisinde hizmet veren BC Fiber Fabrikasını ziyaret eden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, yatırımların devam edeceğini ve sanayi bölgesinin gelişmeye devam edeceğini söyledi.Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde fiber optik kablo tertibatları ve özel fiber optik ürünlerin tasarım ve üretimini gerçekleştiren fabrikada incelemede bulunan Milletvekili Süleyman Karaman, fabrika müdürü Rıdvan Alaz’dan bilgiler aldı.Alaz, “Dünyada üretimi Çin, Vietnam ve Güney Kore’de gerçekleştirilen fiber optik kablo ve bağlantı ekipmanları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan milli teknoloji seferberliği çerçevesinde bizde fabrikamızda, üretimini devam ettiriyoruz.

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan Organize Sanayisinde hizmet veren BC Fiber Fabrikasını ziyaret eden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, yatırımların devam edeceğini ve sanayi bölgesinin gelişmeye devam edeceğini söyledi.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde fiber optik kablo tertibatları ve özel fiber optik ürünlerin tasarım ve üretimini gerçekleştiren fabrikada incelemede bulunan Milletvekili Süleyman Karaman, fabrika müdürü Rıdvan Alaz’dan bilgiler aldı.
Alaz, “Dünyada üretimi Çin, Vietnam ve Güney Kore’de gerçekleştirilen fiber optik kablo ve bağlantı ekipmanları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan milli teknoloji seferberliği çerçevesinde bizde fabrikamızda, üretimini devam ettiriyoruz. Veri iletimini sağlayan fiber kablolar, savunma sanayi, iletişim ağları, internet ve güvenlik ağlarında yaygın kullanılıyor. Dünyada 4 tane bulunan ve Erzincan’da olan fabrikamız Türkiye’de ve Avrupa’da tek. Fabrikamız 7 bin metre kare açık, 3 bin metrekare de kapalı alan üzerine kurulu. Fabrika da 48 personel istihdam ediliyoruz.” dedi.
Kendisinin aslen Refahiyeli olduğunu belirten Rıdvan Alaz, fabrikanın Erzincan’a getiriliş süreciyle ilgili son Başbakan Binali Yıldırım ve Milletvekili Süleyman Karaman’a teşekkür ederek, “Fiber optik bağlantı ekipmanları yapıyoruz. Bu ürünler Türkiye’de Telekom sektöründe, iletişimle alakalı olan tüm altyapı sistemlerinde kullanılmakta. Stratejik olarak şöyle bir önemi var. Ülkenin olmazsa olmazı olan iletişim, tüm siber saldırılarla ilgili olan kısımlarda ve savaş durumlarında veya doğal bir felakette Türkiye’de yurt dışından gelen bir ürün. Üretilmediği takdirde Türkiye de her hangi bir zorluk ve sıkıntı oluştuğu durumda yurt dışından temini olmayacak ürün. Türkiye’de biz üretmekteyiz ve tüm Türkiye’ye sağlamaktayız. Yurt dışında kendi bünyemizde olan firmalarla İspanya, İtalya, Amerika, Fransa, Almanya ve Rusya’ya ihracatları olduğu gibi Türkiye’de birçok firmanın yanında Telekom firmalarına da vermekteyiz. 2020 yılı için 4 milyon dolarlık ciro hedefimiz var. Bunun büyük bir çoğunluğu ihracat olacak” dedi.

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

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