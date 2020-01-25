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Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 adet Afyon sakızı ile 0,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 adet Afyon sakızı ile 0,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında; uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Afgan uyruklu Z.S.’nin evine operasyon düzenlendi. Z.S.’nin evinde yapılan aramada satışa hazır halde bir gram olarak paketlenmiş 30 adet Afyon sakızı ile 0,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Başlatılan tahkikat kapsamında Z.S. isimli şahıs, TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.

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