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Erzincan’da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İHA İHA
20.02.2024 10:18 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde üzerinde 296,18 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Erzincan’da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik Refahiye ilçesi polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan Ö.K. isimli şüpheli şahsın üstünde ve eşyasında yapılan aramada toplam 296,18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. emniyette ki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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