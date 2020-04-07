YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda içinde A.H. (42), H.M.K. (42) ve H.Y'nin ( 34) bulunduğu bir aracı durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri, aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette yaklaşık 938 gram eroin ile 2 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerinin kentte yaptığı başka bir çalışmada ise şüpheli K.E. (22) toplam 110 adet yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi yapan hap ele geçirdi.

Olayı soruşturan ekipler yaptıkları araştırmada bu hapların kargo şirketi aracılığıyla İzmir'den gönderildiği ve kargoyu gönderenin E.G.(22) isimli kişi olduğu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.E, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer zanlı E.G'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/
Anahtar Kelimeler:
3 şüheli Adliye Araç Eroin erzincan Madde Narkotik Operasyon tutuklandı Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Erzincan Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:29
İkindi
16:07
Akşam
18:59
Yatsı
20:20

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ferıt Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.