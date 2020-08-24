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Erzincan'da yağlı boya tablo ve tavla görünümlü metamfetamin ele geçirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

Dedektör köpekle otobüste yapılan aramada bulunan 55 kilo 600 gram ağırlığındaki metamfetaminin eritilip kalıplar haline getirildiği ve boyanarak tablo ve tavla görünümü verildiği belirlendi - Otobüsteki yolcu gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otobüste yapılan aramada eritilip kalıplar haline getirilerek yağlı boya tablo ve tavla görünümü verilen 55 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajındaki aramada çuvallardaki yağlı boya tablo ve tavlaları fark eden narkotik polisi, şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Odin" ile kontrol gerçekleştirdi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine titizlikle yapılan incelemede 55 kilo 600 gram ağırlığındaki yağlı boya tablo, tavla ve tavla pulu görünümlü materyallerin metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Yolculardan A.A'ya (42) ait olduğu tespit edilen sentetik uyuşturucunun eritilip kalıplar haline getirilerek boyandığı, 23 yağlı boya tablo, tavla ve tavla pulu görünümü verilen metamfetaminin İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.

Gözaltına alınan A.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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