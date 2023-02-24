Erzincan’da yardımlar AFAD, ERMEK ve kaymakamlıklarda toplanmaya devam edecek

Konu ile ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını tüm Türkiye olarak el birliğiyle sarmayı sürdürüyoruz.

Can Erzincan’ımızda yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın elinden gelenin fazlasını görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. Büyük depremler yaşamış bir il olarak depremzedelerimizin acılarını en iyi bizler biliriz. Tüm hemşerilerimize şimdiye kadar yaptıkları yardımlar için müteşekkiriz.

Bundan sonraki süreçte de inanıyoruz ki hemşerilerimiz yardımlarını sürdürecek, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında fedakarlık göstermeye devam edecektir.

İlimiz merkez Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Yardım Toplama Çadırı 26.02.2023 tarihi saat 20.00’dan itibaren kaldırılacak olup, hayırsever hemşerilerimiz ayni yardımlarını 27 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren;

İlimiz merkez Cumhuriyet Meydanı batı kısmında yer alan Süleyman Demirel İş Merkezi’nin 2. katında bulunan Erzincan Belediyesi ERMEK birimine, Erzincan AFAD İl Müdürlüğü’ne, İlçe Kaymakamlıklarına teslim edebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.”

