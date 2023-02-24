YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da yardımlar AFAD, ERMEK ve kaymakamlıklarda toplanmaya devam edecek

Erzincan’da yardımlar AFAD, ERMEK ve kaymakamlıklarda toplanmaya devam edecek

24.02.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin hemen ardından Cumhuriyet Meydanına kurulan yardım toplama çadırı 26 Şubat 2023 tarihi saat 20.00’dan sonra kaldırılarak vatandaşların yapacakları ayni yardımlar Erzincan Belediyesi ERMEK birimi, AFAD İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarında toplanacak.

Konu ile ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını tüm Türkiye olarak el birliğiyle sarmayı sürdürüyoruz.

Can Erzincan’ımızda yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın elinden gelenin fazlasını görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. Büyük depremler yaşamış bir il olarak depremzedelerimizin acılarını en iyi bizler biliriz. Tüm hemşerilerimize şimdiye kadar yaptıkları yardımlar için müteşekkiriz.

Bundan sonraki süreçte de inanıyoruz ki hemşerilerimiz yardımlarını sürdürecek, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında fedakarlık göstermeye devam edecektir.
İlimiz merkez Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Yardım Toplama Çadırı 26.02.2023 tarihi saat 20.00’dan itibaren kaldırılacak olup, hayırsever hemşerilerimiz ayni yardımlarını 27 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren;

İlimiz merkez Cumhuriyet Meydanı batı kısmında yer alan Süleyman Demirel İş Merkezi’nin 2. katında bulunan Erzincan Belediyesi ERMEK birimine, Erzincan AFAD İl Müdürlüğü’ne, İlçe Kaymakamlıklarına teslim edebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası kapanan kayak merkezi yeniden açıldıDeprem sonrası kapanan kayak merkezi yeniden açıldı
Adıyaman’da sayısı 10’a çıkartılacak sosyal marketler vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılayacakAdıyaman’da sayısı 10’a çıkartılacak sosyal marketler vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılayacak
30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında 4 kişi tutuklandı30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında 4 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Şubat Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
12:40
İkindi
15:44
Akşam
18:14
Yatsı
19:32
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.