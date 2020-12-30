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Erzincan’da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.12.2020 20:19 | Son Güncelleme

Erzincan’da yılbaşı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 102 litre sahte alkol ele geçirdi.Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması kapsamında; Erzincan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında K.M., M.M., H.K.

Erzincan’da yılbaşı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 102 litre sahte alkol ele geçirdi.
Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması kapsamında; Erzincan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında K.M., M.M., H.K. ve A.Ç., isimli şahıslara ait 5 ayrı meskende yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 47 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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