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Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü.

Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yeşilçay köyü yaylasında hayvan otlatan Afganistan uyruklu, ismi henüz öğrenilemeyen çobana yıldırım isabet etti.

Yapılan ihbar üzerine zorlu arazi şartlarında Jandarma, 112 ve UMKE ekipleri olay yerine ulaştı. Yaşamını yitiren çobanın cansız bedeni ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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