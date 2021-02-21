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Erzincan’da yılkı atları ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

21.02.2021 06:12 | Son Güncelleme:
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Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Erzincan’ın İliç ilçesi kırsalında yılkı atları ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.İliç yaylalarında yaşayan yaban hayvanları için Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleriyle birlikte Akdoğu köyünde yaban hayvanları için tespit edilen geçiş güzergahlarına farklı türlerde yem ve saman balyaları bıraktılar.Kış şartlarının ağır geçmesi, kar yağışı ve şiddetli soğuklar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşamasından dolayı doğada bulunan yabani hayvanlar ile yılkı atlarının beslenebilmesi amacıyla arazilerin uygun yerlerine besi yemi ve samanlar bırakıldı.Ayrıca ekipler tarafından Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında yemleme çalışması yapıldı.

Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Erzincan’ın İliç ilçesi kırsalında yılkı atları ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
İliç yaylalarında yaşayan yaban hayvanları için Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleriyle birlikte Akdoğu köyünde yaban hayvanları için tespit edilen geçiş güzergahlarına farklı türlerde yem ve saman balyaları bıraktılar.
Kış şartlarının ağır geçmesi, kar yağışı ve şiddetli soğuklar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşamasından dolayı doğada bulunan yabani hayvanlar ile yılkı atlarının beslenebilmesi amacıyla arazilerin uygun yerlerine besi yemi ve samanlar bırakıldı.
Ayrıca ekipler tarafından Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında yemleme çalışması yapıldı.

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