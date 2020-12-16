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Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi boyunca sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları havaların soğumasına rağmen devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi Akşemsettin Mahallesi 666.

Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi boyunca sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları havaların soğumasına rağmen devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi Akşemsettin Mahallesi 666. Sokak ve Yunus Emre Mahallesi 554. Sokakta imar planı doğrultusunda yeni yollar açarak stabilize çalışmaları yapıyor.
İnşaat ekipleri ise yol bakım onarım çalışmaları kapsamında Demirkent Mahallesi 109. Sokak, Hamidiye Mahallesi 255. Sokak ve 290. Sokaklarda parke çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları

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