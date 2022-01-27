Erzincan'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ardıçlı köyünde yaşayan 69 yaşındaki Murat Sevinç rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine yolu kardan kapalı bulunan köye paletli ambulans yönlendirildi.

Paletli ambulans, yoğun kar nedeniyle ilerleyemeyince İl Özel İdaresinden destek istendi.

Bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu paletli ambulansla köye ulaşan sağlıkçılar, Sevinç'i ilk müdahalenin ardından Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.



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