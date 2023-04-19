Erzincan’da yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi

Havaların ısınmasıyla birlikte kuluçka dönemini geçirmek üzere Erzincan’a gelen leylekler, Kemah yolu üzerinde elektrik direklerinin üzerlerinde bulunan yuvalarına yerleşti. Çoğu elektrik direğinin üzerindeki yuvalarında kalan ve sadece beslenmek için havalanan leylekler, havadan görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla leyleklerin köylerine geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Leylekler iyidir, sıcak günlerin müjdecisidir. Köyümüz için çok iyidir, leylekleri çok seviyoruz" dedi.

"3 YAVRUDAN BİRİSİNİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Leyleklerin 3 yavru yaptığına dikkat çeken vatandaşlar, "Bazen 3 yavru yapıyor; 1’ini düşürüyor, öldürüyor, 2’sini büyütüyor. Öldürdüğü leylek göçe hazırlık yapamaz. Zayıf kaldığından öldürüyorlar" diye konuştu.

Göç yolu üzerinde bulunan Türkiye’ye sıcak Afrika ülkelerinden gelen leyleklerin bir bölümünün de birkaç günlük konaklamaların ardından Avrupa ülkelerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

