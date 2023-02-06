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Erzincan’daki AFAD lojistik deposundan deprem bölgelerine yardım

06.02.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevresinde ki 10 ili etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD’ın Erzincan’daki lojistik deposundan deprem bölgesine yardım malzemesi tırlarla gönderiliyor.

Erzincan’daki AFAD lojistik deposundan deprem bölgelerine yardım

Yaşanan acı depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Erzincan’daki lojistik deposundan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderiliyor. Erzincan’da bulunan lojistik deposundan 28 metrekarelik bin 95 çadır, 16,5 metrekarelik bin 367 çadır, 4 bin 037 katlanır yatak, bin 269 yeni tip battaniye, 3 bin 674 yastık ile çarşaf seti, 290 yaşam konteyneri, 10 engelli yaşam konteyneri, 12 duş, 2 tuvalet, 10 bulaşıkhane ve 10 çamaşırhane konteyneri tırlara yüklendi.

Yüklenen yardım malzemeleri kısa sürede depremden etkilenen illere ulaştırılacak.

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