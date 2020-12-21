YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Erzincan’daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Erzincan’da 10 gün önce meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bir kişi Bingöl’ün Genç ilçesinde yakalandı.Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan Ercan Alkan, üç yerinden bıçaklanmış halde cesedi bulunmuştu.Olayla ilgili Erzincan’da bir zanlı yakalanmış diğer zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyordu.

Erzincan’da 10 gün önce meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bir kişi Bingöl’ün Genç ilçesinde yakalandı.
Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan Ercan Alkan, üç yerinden bıçaklanmış halde cesedi bulunmuştu.
Olayla ilgili Erzincan’da bir zanlı yakalanmış diğer zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyordu. Konuyla ilgili aranan Ç.A., (38), Bingöl’ün Genç ilçesinde yakalandı. Bir süredir özel bir bakımevinde kaldığı öğrenilen Ç.A., Erzincan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:33
Öğle
12:25
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:33

Erzincan Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Erzincan Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.