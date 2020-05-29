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Erzincan’daki hastanede 1 Haziran’da normalleşme sürecinde ilk adımlar atılacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme sürecinde ilk adımlar atılacak.Erzincan’da sağlık alanında normalleşme sürecine ilişkin olarak ortak bir açıklamada bulunan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şu ifadelere yer verdi:“Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir taraftan covit-19 ile mücadele devam ederken diğer taraftan yeni normalleşmeye hazırlanıyor.

Erzincan’daki hastanede 1 Haziran’da normalleşme sürecinde ilk adımlar atılacak

Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme sürecinde ilk adımlar atılacak.
Erzincan’da sağlık alanında normalleşme sürecine ilişkin olarak ortak bir açıklamada bulunan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şu ifadelere yer verdi:
“Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir taraftan covit-19 ile mücadele devam ederken diğer taraftan yeni normalleşmeye hazırlanıyor. Yeniden normalleşme hazırlıkları kapsamında servis hizmetleri poliklinik hizmetleri ameliyathane hizmetleri endoskopi hizmetleri kontrollü bir şekilde yeniden halkımızın hizmetine sunulacak. Bu hizmetler bulaş riskini azaltmak amacı ile ilk başlangıçta belirli bir sayıda randevu sistemi ile verilecek. 1 Haziran 2020 itibariyle covit-19 dışı acil olmayan anlamına gelen elektif vakalarda hastanede kabul edilerek teşhis ve tedavileri yapılacak. Bu hazırlıklar kapsamında poliklinik hizmetlerinde ilk etapta sadece ve sadece MHRS üzerinden randevu olan hastalarımız kabul edilecek. MHRS üzerinden randevu alan hastalarımız başka hiçbir işleme gerek duymaksızın direkt olarak poliklinik hizmetlerinden faydalanabilecek. Sosyal mesafeyi koruma amacıyla merkezi bandrol sistemi pandemi süreci boyunca kullanılmayacak. Vatandaşlarımızın randevu saatine sadece 10 dakika önce hastaneye gelmesi yeterli olacak. Başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın direkt olarak polikliniklerde sağlık hizmeti alabilecekler. Yine aynı şekilde elektif şartlarda koroner anjiyografi üst gastrointestinal sistem endoskopisi alt gastrointestinal sistem endoskopisi kolonoskopi elektif cerrahi operasyonlar pandemiye yönelik tedbirler eşliğinde uygulanmaya başlayacak.
Ameliyathane hizmetlerinde alınacak tedbirler kapsamında iki Cerrahi işlem arasında gerekli dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri uygulanarak hijyen sağlanacak. Yine alınacak tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi korumaya yönelik yer işaretlemeleri uygulanacak. Hastane girişlerinde dezenfektan uygulaması maske dağıtımı devam edecek. Bir taraftan normalleşme süreci devam ederken diğer taraftan covit-19 ile mücadele başarı ile sürdürmeye devam edilecek.”

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