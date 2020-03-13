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Erzincan’daki hırsızlık olayının failleri Sivas’ta yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.03.2020 20:13 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye İlçesine bağlı Kayı Köyünde 18 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının failleri, jandarma ekipleri tarafından Sivas’ta yakalandı.Erzincan’ın Refahiye İlçesi Kayı Köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

Erzincan’daki hırsızlık olayının failleri Sivas’ta yakalandı

Erzincan’ın Refahiye İlçesine bağlı Kayı Köyünde 18 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının failleri, jandarma ekipleri tarafından Sivas’ta yakalandı.
Erzincan’ın Refahiye İlçesi Kayı Köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu. Yapılan araştırma neticesinde; olayın şüphelileri olan S.Y., H.Y., G.D. ve Y.Y. isimli şahıslar Sivas ilinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. S.Y. ve H.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.D. ve Y.Y. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.

Erzincan’daki hırsızlık olayının failleri Sivas’ta yakalandı

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Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
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