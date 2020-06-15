Erzincan'daki otobüs kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 9 gün önce yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 19 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçede 6 Haziran'da meydana gelen otobüs kazasında ağır yaralanan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Dursun (69), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Dursun'un cenazesi, aynı hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
İzmir-Erzincan seferini yapan Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı Lüks Erzincan Seyahat firmasına ait otobüsün Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrilmesi sonucu biri ağır 19 kişi yaralanmıştı.
Yaralılar, Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.