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Erzincan'daki selin ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Selde hasar gören alanlar ve ekiplerin çalışmaları AA ekibince drone ile havadan görüntülendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki selde Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 ahır ile 1 evin hasar gördüğü Günebakan köyünde ekiplerin mucur ve enkaz kaldırma ile hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taşarak Günebakan köyünde 3 ahır ile 1 evde hasar meydana gelmesi sonrası bölgede ekiplerce çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede bölgeye yönlendirilen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ile ARAS Elektriğe ait ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Selden dolayı köy yolunu tekrar ulaşıma açan ekipler Günebakan köyü içerisinde enkaz ve mucur kaldırma ile yıkılan elektrik direklerinin tamir çalışmaları ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı da AFAD ekipleri ile bölgede incelemelerde bulundu.

Sel nedeniyle yıkılan 3 ahırdan birinin sahibi olan Mustafa Erdoğan olayın yaşandığı sırada kendisinin köye ait merada olduğunu söyledi.

Köydeki ahırın zarar gördüğünü anlatan Erdoğan, "Durumu haber alınca köye geldim. Ahırımda zarar meydana geldi. Allah'a şükür köyde herhangi bir can kaybı yaşamadık. Ahırda hayvanım bulunmuyordu, hepsi ile meradaydım. Ahırda sadece kuşlarımız vardı onları da çıkardılar. Köyümüzde yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor."

Ayrıca selde hasar gören alanlar ve ekiplerin çalışmaları Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile havadan görüntülendi.

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