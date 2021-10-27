YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

27.10.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erhan S'nin kullandığı 69 AE 208 plakalı kamyonet, ilçe merkezindeki Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda, Yusuf A. idaresindeki 24 DH 421 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Erhan S. ile yanında bulunan Ali Ekrem S. ve otomobil sürücüsü Yusuf A. (21) ile aynı araçtaki Selfinaz Çerçi (71), Mediha Y. (50), Mustafa Eymen Y. (4) ile Mevlüt H. (83) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selfinaz Çerçi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandıErzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
12:11
İkindi
15:06
Akşam
17:34
Yatsı
18:52

Erzincan Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Fırat Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahiye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.