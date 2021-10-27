Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erhan S'nin kullandığı 69 AE 208 plakalı kamyonet, ilçe merkezindeki Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda, Yusuf A. idaresindeki 24 DH 421 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Erhan S. ile yanında bulunan Ali Ekrem S. ve otomobil sürücüsü Yusuf A. (21) ile aynı araçtaki Selfinaz Çerçi (71), Mediha Y. (50), Mustafa Eymen Y. (4) ile Mevlüt H. (83) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selfinaz Çerçi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



