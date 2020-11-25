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Erzincan’dan 2 proje KUDAKA’dan teknik destek almaya hak kazandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Erzincan’dan 2 proje KUDAKA’dan teknik destek almaya hak kazandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Erzincan’dan 2 proje KUDAKA’dan teknik destek almaya hak kazandı.
2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemine (Eylül-Ekim) toplam 8 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 8 başvurudan 4’üne eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.
Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje şu şekilde oldu:
1- Öğreniyoruz, Kalkınıyoruz - Bayburt İl Özel İdaresi
2- Bayburt Doğaltaş Dış Ticaret Teknik Destek Projesi - Bayburt Madencilik ve Doğaltaş Üretim, Sanayi, Ticaret A.Ş.
3- SPSS ve Uygulamaları Eğitimi Projesi - TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü
4 - Arpalı Çoruhla Güzelleşiyor - Arpalı Belediye Başkanlığı
5- Erzincan Valiliği Sosyal Medya Eğitim Tanıtım Ve Danışmanlık Hizmeti Projesi - Erzincan Valiliği
6- Çengerli Kilimi; Coğrafi İşaret Alımı ile Pazarlama ve Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Kurulumu Teknik Destek Projesi - Erzincan Belediyesi
7 - Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projesi - Demirözü Belediye Başkanlığı
8 - TTO Uzmanlarının AR-GE Ekosistemindeki Yetkinliklerinin Artırılması İçin Eğitimler - Erzurum Teknik Üniversitesi.
KUDAKA’dan yapılan açıklamada, başarılı projeler listesinin ajans internet adresinde yayınlandığı 24/11/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmelerinin gerektiği belirtildi.
Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;
1. Başvuru Talep Formu
2. Destekleyici Belgelerin asılları
Başvuru Sahibi Karar Belgesi
Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)
Teknik Şartname
Proforma Fatura
Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri
Eğitim Müfredatı

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