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Erzincan’dan İdlib’e 17 tır yardım malzemesi gönderilecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan vatandaşlar ve çocuklar için Erzincan’da düzenlenecek olan törenin ardından 17 tır yardım malzemesi gönderilecek.İdlib’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Erzincan’da başlatılan yardım kampanyasında toplanan 17 tır malzeme yarın düzenlenecek olan törenle yola çıkacak.

Erzincan’dan İdlib’e 17 tır yardım malzemesi gönderilecek

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan vatandaşlar ve çocuklar için Erzincan’da düzenlenecek olan törenin ardından 17 tır yardım malzemesi gönderilecek.
İdlib’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Erzincan’da başlatılan yardım kampanyasında toplanan 17 tır malzeme yarın düzenlenecek olan törenle yola çıkacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Müftü Mehmet Emin Çetin, Erzincan’dan yarın 17 tır yardım malzemesini İdlib’e göndermek istediklerini kaydetti.

“İdlib’te yaşan içler acısı durumu izliyoruz ve kahroluyoruz”
Erzincan’da yapılan yardımlarla göz yaşartan manzaraların oluştuğunu ifade eden Müftü Çetin, Erzincan’dan yarın inşallah 17 tır yardım malzemesi İdlib’e göndermek istiyoruz. Yarın Cuma namazının ardından saat 14.00’da program düzenlenecek. 2 hafta kadar önce Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Başkanlığından bize bir yazı geldi. Tabi biz televizyondan, gazetelerden İdlib’te yaşan içler acısı durumu izliyoruz ve kahroluyoruz. Buradan da bize arkadaşlarımız bir kampanya açılamaz mı diye istekte bulunuyorlardı. Kampa için toplandığımızda arkadaşlarla istişare ettik. Bize gönderilen yazıda ihtiyaç olan malzemeler sıralanıyordu. Daha sonra biz konuyu Erzincan Valiliği ile görüştük. Ardından yardım kampanyası ile çalışmalar başladı. Erzincan’da yapılan yardımlarla gerçekten göz yaşartan manzaralarla karşılaşmaktayız” diye konuştu.

“Savaşın yorulduğu ölümün yorulduğu bir savaştan bahsediyoruz”
İdlib halkının çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Müftü Mehmet Emin Çetin, “Savaşın yorulduğu ölümün yorulduğu bir savaştan bahsediyoruz. İnsanlar ölüyor çocuklar yetim kalıyor. Kadınlar kocasız kalıyor. Babalar anneler evlatsız kalıyor. Şu kış günlerinde bizler açık kapılarda oturmadığımız zamanlarda onlar çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Her türlü desteğe ihtiyaç duyan bir topluma yardım etmede Anadolu halkı gerçekten bu konuda çok hassastır. Ben yapılan kampanya ile Erzincan’ın 17 tır ile gerçekten önemli bir yer aldığı kanaatindeyim” dedi.

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