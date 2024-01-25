Erzincan’ın 2 kulübü Badminton Süper Ligine yükseldi

Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları, 22-26 Ocak tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi. Türkiye Badminton Federasyonunun yayımladığı müsabaka talimatına göre, organizasyona İlkadım Okçuluk Salonu ev sahipliği yaptı. Müsabakalar sonunda ilk 12 takım Süper Lig’e, sonraki 12 takım ise 1. Lig’e çıkmaya hak kazandı.

Süper Lige Terfi maçlarında Erzincan’ı temsil eden Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Telekom bütün rakiplerini yenerek Türkiye’de en iyi 12 takımın yer aldığı Türkiye Badminton Süper Liginde yer almayı başardı.

